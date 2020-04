Traduction

La raison principale de cette durée incroyable (8 ans) c'est surtout parce que c'est un jeu gargantuesque. Aujourd'hui, après un dur labeur, MYTH Project et Atelier Traduction ont le plaisir (et le soulagement) de vous offrir leur nouveau bébé.



Un premier opus qui se déroule après était sorti en Europe également sur GameCube en 2003 soit trois ans plus tôt, avec une équipe composée des anciens membres de Chrono Trigger, Chrono Cross et Xenosaga (l'influence se fait sentir, non ?). Ce jeu est sorti en Europe localisé mais malgré de bonnes critiques, il n'eut pas un très grand succès, potentiellement dû au manque de publicité faite autour du jeu. Le second opus que nous vous proposons aujourd'hui localisé n'est sorti qu'au Japon et Amérique certainement à cause de ces mauvais résultats, même s'il a été annoncé à plusieurs reprises.



Patch :Forum du projet :