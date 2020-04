Bonjour,



Il est très rare (d’ailleurs c’est la première fois ) que je créer un sujet pour m’exprimer.

Mais aujourd’hui, en cette période de confinement, j’ai eu la « grande » idée de télécharger Bleeding Edge, car étant abonné GamePass, ce dernier ne me coutera pas grand chose.



Je décide donc de lancer le jeu pour faire quelques parties et essayer de m’amuser (oui le but premier d’un jeu et de te faire passer du bon temps)



Et là, c’est le drame !!!

Comment, en 2020 on peut dignement sortir un truc comme ça ?

-c’est moche

-le level design est atroce

-le jeu lag comme pas permis, ça fait très longtemps que je n’avais pas vu ça.

-ce n’est pas équilibré du tout.

-les modes de jeu sont au nombre INCROYABLE de deux