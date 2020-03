Après mes 2 64DDAprès mes RockmanAprès mes GC,Après mes MarioAprès la trilogie Fumito Ueda,Voici mes console NINTENDO DSje n aurai pas plus parié que ça sur la DS. Sony arrivait avec sa superbe psp. Pourtant si les 2 furent des succès, la DS à su se vendre au delà de toute prévisions.En découle des centaines de modèles collector différents. Certains ont atterrit chez moi. Certain sontElle est offerte avec des écouteurs et une boîte de rangement vraiment très tank.Il existe 5modeles en tout. DK bowser, et peach existe également. Je les recherches d’ailleurs mais elle sont introuvable. Chaque console est éditée à 250 pièces.J’ai payé la Yoshi environs 300€. Une somme folle déjà a l époque car elle n’etait Pas bien vieille.Quand à la Mario, je l’ai trouver à moins de 100€ Chez un mec qui ne savait manifestement pas ce qu’il vendait.Le vrai succès arriva avec la DSlite. Superbe console entre nous. Version très aboutitUne version FFCC ring of date est sortie. J ai adoré ce jeu et du coupj’avais Choppé la console.Lorsque la DSlite fut en fin de vie le Nintendo club jap a sortis en édition très limité (1000 pièces par couleur) des DS au couleur reluisante. Je trouve le résultat assez bof mais l’ayant eu pour presque rien... elle côté maintenant à assez cher.La DS pikachu est vraiment jolie. Moins que la gba SP pikachu mais elle est jolie quand même. Choppé a pas cher, elle ne cote pas tant que ça.Enfin mes 2 DSi. C’est un peu le modèle de trop. D’ailleurs Je compte me séparer de la DSi FFCC.Et voilà ! C’est tout pour mes DS. Il existe encore des centaines de superbe modèle, mais personnellement seul les 3 hot summer qui me manque, sont des console que j’aimerai acheter. Je vous présenterai mes jeux dans un autre articles.