"Chers amis, bien que je lise tous vos messages, sachez qu'en raison des stipulations contractuelles, je ne peux parfois pas commenter certains projets. S'il vous plaît, ne vous sentez pas ignorés ou invisibles. J'apprécie et je valorise chacun d'entre vous".

posted the 03/28/2020 at 08:42 PM by jenicris