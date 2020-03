Divers

Hop ! Une petite question. Je voudrais savoir si pendant cette période merdique, vous avez changé de style de jv, films, séries, bd, voir musique. Je veux dire par exemple, est ce que vous jouez moins à des jeux violents, vous regardez moins de séries anxiogènes etc... (sans prendre en compte le fait d'avoir des mioches toutes la journée dans les pattes pour ceux qui en ont) pour privilégier des trucs plus calmes ?C'est marrant parce que sans m'en rendre compte, c'est ce que j'ai un peu fait. En plus il y a 2 jours je voulais faire un article plus (ou moins) parodique sur les films mielleux de Noel à voir sur Netflix pendant cette période, j'ai eu la flemme de le faire, et le lendemain j'ai vu que M6 allait diffuser des films de Noel. Donc j'avais un peu capté ce genre de demandesBref, sans aller jusqu'à mater ce genre de films à la cons, avez vous changé ou pas ?Et bonne année 2020 à tous !