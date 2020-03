En testant la démo, avec le casque, j'ai pu apprécier toute la l'ambiance de remake, son OST d'ambiance juste sublime, c'est encore plus poussé que dans le 2, qui était très bon déjà.Les coups de feu au loin, les sirènes, des cris, hélicos au loin...tout met parfaitement dans l'ambiance, tout est parait crédible.Comme dit Jill dit dans la démo, il y a encore des survivants, et l'ambiance sonore le retransmet très bien.Le jeu est magnifiquement graphiquement et tourne nickel. Les décors sont blindés de détails, bien plus que dans le 2. Ce balader dans les rues de Raccoon en flamme, au milieu des épaves de voitures et divers débris, cadavres... dans les ruelles bien sombres, les différents magasins est vraiment flippant, surtout lorsque la TV est bien réglé, avec des zombies que l'on voit pas bien car caché dans le noir. A noter la sublime gestion des lumières, notamment avec le zombie qui fait son casse croûte.Les barils et compagnie qui explosent c'était déjà dans l'original, mais c'est un vrai trip d'électrocuter ou cramer les zombies.La possibilité de rentrer dans divers magasins, est également chouette, avec parfois de mauvaises surprises à l'intérieur, et quelques allé retour, quand comme au début vous n'avez pas encore les pinces.Les plusieurs chemins possibles sont également chouette, on a vraiment l'impression de se balader dans Racoon, c'est pas linéaire et c'est tant mieux.Niveau jouabilité, comparé au 2, on a l'esquive en plus, et là idem une fois maîtrisé, c'est vraiment cool, notamment pour les munitions, même si ça dépend des moments et du nombre de zombies.Sinon c'est exactement le même gameplay.Les zombies mon l'air moins résistants également.Nemesis par contre, est une vrai calamité (dans le bon sens), Mister T étant ridicule en comparaison.Je vais la refaire pour voir, mais vraiment cette démo, m'a vraiment surpris, le jeu semble encore meilleur que je le pensais et encore meilleur que le 2.Bref ça sera surement un excellent jeu, je n'en doute pas une seconde, vivement sa sortie.