J'en peux plus. Je sais que c'est en principe une conf pour la GDC. Mais ça fait tellement cheap. Des mois que les joueurs attendent, et on nous lâche ça.



Je ne juge pas la console mais vraiment la communication. Après les state of play de l'insipide, on a un retour de Sony. Heureusement que Sony est en position de force et ses exclus de qualité. Un article Wired aurait largement suffi pour le consommateur. Quitte à réserver la vidéo aux développeurs (qui sont au courant depuis bien longtemps des spec)