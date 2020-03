Capcom a modifié les horaires de disponibilité de la démo de Resident Evil 3. Elle sera finalement accessible à 1h00 du matin jeudi heure française (00h00 UTC) aussi bien pour les joueurs Xbox One que pour ceux sur PS4. Quant aux joueurs PC, l'horaire de disponibilité de la démo sur Steam reste inchangé : 18h heure française (17h00 UTC).Capcom a par ailleurs précisé que contrairement à la démo "One shot" de Resident Evil 2, celle de Resident Evil 3 sera jouable à l'infini et sans limite de temps (source Twitter) et attention au Nemesis il sera enragé...