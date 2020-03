Bonsoir à tout(e)s ! Question toute conne mais qui a peut-être son sens : est-ce que la situation actuelle signe un report sur du moyen-long terme de certains jeux comme FFVIIR ? Pour FFVIIR, je dois vous avouer que la démo m'a enchanté et j'ai hâte d'y jouer pour le 10 Avril. Mais est-ce que la date du 10 Avril est tenable actuellement ? Est-ce que ce n'est pas du suicide commercial de sortir le jeu aussi tôt ? Allons-nous avoir un scénario où le jeu sort dans un premier temps au Japon puis beaucoup plus tard aux USA/UE ? Qu'en pensez-vous ?

Like

Who likes this ?

posted the 03/14/2020 at 09:43 PM by zmaragdus