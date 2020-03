Habitué aux challenge les plus extrêmes dans les JV, je dois dire que certains mode poussent les nerfs et le skill du joueur à rude épreuve, faisant parfois penser que le joueur n'y arrivera tout simplement pas ! "C'est trop hardcore pour moi, j'abandonne" combien de fois je me suis dis ça en faisant un jeu dans une difficulté très élevé. Rage, insulte, énervement et j'en passe, voici un top 10 bien entendu subjectif des modes de difficulté dans les jeux qui rendent complètement barge !



Spoil possible notamment dans les vidéos donc attention !



10) Resident Evil 4 en difficulté professionnel :



Déjà pas simple en normal, ça devient vraiment compliqué en pro. Les ennemis sont bien plus résistant, moins de balles, les ennemis frappe beaucoup plus fort et inflige bien plus de dégâts. Certains passages sont très difficiles, notamment dans la cabane ou encore le château. Économiser ses munitions est primordial, et abuser des coups de pied de Léon si vous voulez vous en sortir.







9) The Last of Us en difficulté Réaliste :



Comme son nom l'indique, c'est une difficulté dite réaliste. Vous avez très peu de vie, vous mourrez en une balle ou deux, très peu de ressource et les checkpoint se font plus rare. Certains passages sont immondes dans ce mode notamment le sniper ou encore le passage à la RE4 dans la neige avec Ellie. L'avantage cependant, c'est que comme la difficulté est réaliste, les ennemis meurent plus rapidement et il ne suffira que de quelques balles ou un headshot pour les neutraliser. L'infiltration sera votre meilleur atout dans ce mode assez difficile.







8 ) Resident Evil 7 en difficulté Survie :



Ressources limitées, ennemis plus rapide et plus dangereux. Sauvegarde limitée, vie réduite. Le mode survie de RE7 est très difficile, j'ai vraiment péter un câble sur certains boss notamment Marguerite ou la dernière forme du padre. Mais j'ai été content de lavoir réussi, la récompense en valait la chandelle !







7) Call of Duty World At War en difficulté vétéran :



L'un des Cod les plus difficiles à compléter en niveau vétéran. Certaines mission sont un pur enfer notamment celle de déroulant sous la pluie ou encore la toute dernière mission... De plus, vu le nombre de grenade qui vous arrive dessus dans ce mode, mieux vaut apprendre à les renvoyer !







6) Batman Arkham Origins en difficulté "Je suis la Nuit"



Si BAO n'est pas un jeu difficile de base, le mode Be The Night saura peut être vous prouver le contraire... Disponible uniquement en finissant le jeu une première fois, le jeu n'est en fait que la difficulté dites difficile du jeu, mais le problème c'est que si vous mourrez, vous recomencerez tout depuis le début ! Et ça peut vite arriver de mourir, vous vous faite griller sur une gargouille et canarder et bim game over... C'est surtout le fait de tout recommencer qui rend ce mode très difficile, en dehors de ça ce n'est "que" la difficulté difficile.







5) Dead Space 2 en difficulté Fou Furieux :



Ressources réduites au minimum vital, et ennemis à la difficulté difficile. Le mode Fou Furieux de DS2 porte très bien son nom... La principale difficulté réside dans le fait que vous ne pouvez sauvegarder que 3 fois et que vous n'avez aucun checkpoint, si vous mourrez vous reprendrez donc à la dernière sauvegarde. Il va vous falloir donc répartir vos sauvegardes de manière astucieuse afin de ne pas vous retaper inlassablement des gros morceaux de l'histoire, d'autant plus qu'un accident est vite arrivé, certains obstacles peuvent vous tuer en un coup. Seulement 3 sauvegarde pour un jeu qui dure 10-15 heures en moyenne c'est très compliqué. Mélanger à ça le stress du joueur de ne pas mourir, afin de ne pas vous retaper 2-3 h de jeu. Des munitions moins abondante et des ennemis qui tape fort, Dead Space 2 étant plus difficile que son aîné, et vous obtenez là un mode très très difficile.







(Le mec est un pro, ça illustré mal la difficulté de ce mode mais bon x) )



4) Bloodborne en difficulté NG+7 :



Bloodborne comme les Souls, a une difficulté qui augmente à chaque partie terminer en ng+ le maximum étant ng +7. Vous avez beau avoir un niveau élevé et des armes qui tapent très dur, les ennemis font tellement mal que certains boss relève presque du miracle une fois vaincu, coucou l'Orphelin de Kos. Mais si vous êtes arrivez jusque là dans ce mode, c'est que la difficulté ne vous fais pas si peur que ça pas vrai ?







3) Super Meat Boy en difficulté Dark World :



Déjà très difficile en "normal". Le jeu dispose d'une difficulté supérieur pour les maso appeler Dark World. Le concept est simple, il s'agit des même niveaux mais dans une difficulté encore plus élevé ! Une connaissance parfaite et approfondie des niveaux sera nécessaire pour espérer complété tout les niveaux de ce mode.







2) Outlast 2 en difficulté Psychose :



Déjà très corsé dans le premier opus, mais faisable une fois que l'on connait les niveaux par cœur. Ce mode m'a empêché d'obtenir le platine de Outlast 2... Mort = vous recommencer tout depuis le début. Vous devez faire le jeu d'une traite sans possibilité de sauvegarder, ni quitter le jeu, car sinon vous recomencerez tout. Vous pouvez heureusement faire pause pour souffler un peu... Sur un Outlast 2 plus long que le premier, et plus difficile, finir le jeu sans mourir relève de l'exploit très clairement...







(Ce mec est un malade...)



1) The Evil Within en difficulté Akumu :



Votre pire cauchemar... Un seul coup et tout est terminé, pire qu'un cauchemar c'est carrément l'enfer... C'est la description du mode tel qu'il est décrit dans le jeu. C'est une horreur ce mode, une abomination de la nature, au début ça va car les ennemis ne sont pas très nombreux mais après c'est inhumain. D'autant plus que ce mode pour malade mental rajoute des pièges et ennemis pour vous faire chier du sang bien comme il faut. Des nerfs d'acier et une connaissance quasi parfaite du jeu et des ses mécanique sera nécessaire pour espérer terminer ce mode. Et si encore ça c'était suffisant...







Et vous alors, quels mode de difficulté vous ont rendu fou ? Dîtes le moi dans les com !