Le studio Ready At Dawn souhaite recruter plus d'une vingtaine de nouveaux employés (les offres d'emploi datent de quelques heures), sans doute pour avancer sur le fameux AAA teasé par Ru Weerasuriya depuis l'année dernière Entre le récent déménagement dans un studio plus spacieux et cette possibilité de recruter plusieurs nouveaux talents pour gonfler les effectifs, il n'est pas impossible qu'un rachat de RAD soit officialisé sous peu. La piste Facebook semble la plus sérieuse, le studio ayant principalement travaillé sur la VR et Lone Echo depuis l'échec de The Order.Pas improbable que Sony se soit aussi positionné. Dernièrement, des rumeurs parlaient également de Microsoft... Si un rachat doit avoir lieu, on aura des informations assez rapidement (personne n'avait vu venir Sanzaru Games chez Oculus).