Je ne pense pas avoir besoin de présenter le principal rival dedurant l’ère, et à quel point il aura marqué le Jeu Vidéo à tout jamais. Mais pour ma part et sans être un fan de la première heure, j'ai beaucoup apprécié le peu de jeuxque j'ai pu faire. Notamment les plus "récents" tels que(2010),(2011) et(2017). J'ai aussi de vagues, mais bons souvenirs des anciennesqui datent desPuis vint le tout premier trailer ende l'année dernière avec. Et qui fut un choc violent pour nos rétines. À quel moment au sein de l'équipe de production ils se sont dit que cette apparence serait viable ? Le fait que Sonic devait évoluer dans le monde des humains justifiait vraiment un design aussi dégueulasse ? Même danssorti l'année passée (et que je n'ai pas encore vu) ils ont eu la décence de garder dès le début le design desd'origine malgré leur aspect "réaliste".Fort heureusement, laaura rectifié le tir quelques mois plus tard avec un design beaucoup plus fidèle auque l'on connait. Une refonte qui ne fut, car ce film qui devait sortir lea dû être. Sans parler desque ça aura coûté. La grosse parenthèse étant refermée, il est temps de parler du film.parlant, le film s'en sort plutôt bien. Revoir des environnements phares des jeuxdans ce style rend beaucoup mieux que je ne l’aurais imaginé. Lan'est pas en reste avec des effets visuels de qualité.Comme les séquences entrès clairement inspirées des derniers filmsEt les (rares) scènes de course-poursuite et d'affrontements entreet lequi furent très plaisantes à voir (malgré que les trailers en ont spoilé pas mal d'entre-elles). D'ailleurs parlons-en de cette version de ce savant fou.Choisir un type aussi déjanté quepour endosser le rôle du grand méchant est. Un acteur pour qui j'ai une grande affection et qui dans ma jeunesse, m'avait marqué dans des rôles humoristiques tels queetDeux films dontici, où il cabotine comme il sait si bien le faire. Quitte à s'affranchir nettement duoriginel. Même si dans les deux versions, ils partagent le mêmesurdimensionné et la mêmepour le. Pour moi sa présence est la bienvenue.sans lui.Pour les autres personnages en revanche, c'est pas la folie. Même le Shérifincarné parmanque de relief à mon goût. Rien à voir avec les rôles qu'il a pu interpréter dans les filmset plus récemment dans la série. Pourtant, je trouve que l'alchimie fonctionne bien avecet ilsLeest très convenu et demeure assez prévisible. Et pour ne rien arranger, il a fallu que ce film cumule desm'ayant temporairement sorti du film, et tellement absurdes que c'estentre-temps. Je ne vais pas toutes les citer mais rien que la réaction (et parfois l'absence de réaction) des personnages vis à vis dedurant certaines situations, c'est totalement incohérent.Les références audesont présentes de manière plus ou moins subtiles mais sans être envahissantes. Une que je n'ai pas vu venir et qui m'a bien fait sourire concernait un certainde l'Internet.Concernant l’intéressé, autant je n'ai rien à redire sur son, autant sur le reste et sonje suis mitigé. Parfois je trouve qu'il en fait des tonnes pour pas grand-chose et certains de sessont soit lourds, soit trop enfantins à mon goût. Néanmoins j'ai apprécié la manière dont le thème de laa été traité, ceci faisant qu'on s'attache un peu plus à lui.Avant de conclure et histoire de rester sur le personnage de, parlons d'un sujet qui fâche.Lequi fut l'objet d'une grosse polémique. Et qui m'a contraint à aller voir ce film ennon pas par élitisme, mais pour ne pas avoir à "subir" la voix dequi a été casté pour doubler le Hérisson. Qu'on soit bien clair je n'ai strictement rien contre cet humoriste. Mais son timbre de voix dont j'ai eu un aperçu via les trailers me pose problème car je trouve qu'il ne colle pas du tout à Sonic.Rien à voir avec le doubleur officiel depuis plus de 10 ans qu'estet dont je ne comprends pas l'absence surtout pour un tel projet. Très honnêtement, savoir que tel "influenceur" à la mode participe à un doublage alors qu'il existe tellement de comédiens talentueux qui sont payés pour ça, ça m'énerve.Et le plus étrange dans tout ça, c'est que pourque je ne citerai pas pour ne pas spoil, c'est laqui est utilisée. D'ailleurs j'aimerais bien savoir