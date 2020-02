In December 2019, PlatinumGames entered into a capital alliance with Tencent Holdings. This allowed us to start work on Project G.G., our first entirely original IP, in earnest. It also contributed to our decision to establish PlatinumGames Tokyo – a pillar of our new commitment to building our power as a developer. Between our Osaka office and PlatinumGames Tokyo, we’re poised to make use of the sharpest creative minds in games in both west and east Japan, and expand to even greater possibilities.

Le Platinum 4 ce sont 4 annonces prévu par le studio Platinum Games. Les 2 premières ont été le Kickstarter du portage de TW101 et l'annonce du "Project GG" le premier jeu 100% édité par le studio.Aujourd'hui on a la 3e annonce du Platinum 4 : L'ouverture d'un seconde studio pour l'entreprise, nommé "Platinum Games Tokyo". Cette nouvelle équipe sera donc située à Tokyo avril prochain et les recrutements seront en cours très prochainement.