Hello tout le monde,



J'ai eu le gamepass pour 1 euro pour 3 ans...J'étais pas vraiment intéressé par le catalogue mais vu le prix, pourquoi pas.



Grace au Gamepass j'ai decouvert déjà deux jeux Gears 4 et PES. J'ai souvent été refroidis par Gears car je me disais que sa me semblait trop repetitif, grace au Gamepass j'ai decouvert le 4 une claque, j'ai juste adoré.



J'étais aussi un joueur Fifa, j'avais pas encore acheté le Fifa 20, j'ai vu que PES 20 était aussi dans le gamepass, j'ai testé et j'aime beaucoup. C'est trés différent de Fifa.



Maintenant j'ai regardé la liste des jeux sur le gamepass j'ai envie de testé pas mal de jeux, il me manque surtout du temps. Sans oublier les jeux hors gamepass pas encore fini ou commencé.



Par contre les 3 ans à 1 euro est un coup de genie de Xbox. J'avais pas encore pris de position sur le prochaine gen pour ma premiére console next gen (Xbox serie X ou PS5)....maintenant que j'ai le gamepass jusqu'a fin 2022 je me dis dommage de ne pas resté sur la xbox alors qu'il y aura les futurs exclus day one sur le pass et que mon abonnement xbox live aussi jusqu'à fin 2022.



Vive la gamepass même si je suis embeter par le demat parce qu'en générale je ne prends mes jeux qu'en occasion....

