AMD a déjà eu un impact énorme sur le marché des GPU avec sa série RDNA Radeon RX 5700 et continuera la lutte contre NVIDIA avec la série RX 5500, mais AMD a un autre projet dans sa manche qui apportera de nouvelles et meilleures fonctionnalités au successeur de RDNA, RDNA2.



AMD RDNA2 : Le support du raytracing arrive sur les GPU Radeon et les consoles de nouvelle génération



Étant donné que la prochaine Xbox Series X de Microsoft comportera un SoC AMD semi-personnalisé avec le raytracing comme objectif principal, on peut conclure que la mention de Microsoft de l'architecture " Next Generation RDNA " d'AMD fait référence au RDNA2 d'AMD. Actuellement, on pense que le SoC Xbox d'AMD et de Microsoft est produit sur le nœud EUV 7nm du TSMC, une étape supplémentaire par rapport au nœud 7nm existant du TSMC sur lequel les processeurs Zen 2 d'AMD sont fabriqués, et, selon la feuille de route d'AMD pour le RDNA, il pourrait s'agir de la définition de ce qu'AMD appelle le " 7nm+ ".



Variable Rate Shading : Approche dynamique de l'ombrage



Variable Rate Shading, ou VRS, est une autre fonction à inclure dans les GPU RDNA2 d'AMD. La fonction VRS permet au GPU de modifier dynamiquement la mise au point de l'ombrage dans certaines zones d'une scène. Microsoft a déjà développé deux variantes de VRS, l'une pour les GPU Turing de NVIDIA et l'autre pour les GPU Gen11 d'Intel, mais aucune option pour les GPU GCN ou RDNA existants d'AMD, pour DirectX 12. Avec l'implémentation de VRS par RDNA2, les joueurs peuvent s'attendre à obtenir une meilleure jouabilité dans les résolutions 4K et au-delà.



Note : La Xbox Series X est compatible avec :



Variable Fresh Rate (VRR) pour améliorer la netteté des mouvements en ajustant constamment la fréquence d’actualisation des images envoyées par la source vers l’écran.



Variable Rate Shading (VRS) ou une technologie brevetée qui permettrait aux développeurs d’améliorer le framerate en jouant sur la résolution d’une partie de l’image.



Auto Low Latency Mode (ALLM) qui permet à un téléviseur compatible de basculer automatiquement en Mode Jeu.



Dynamic Latency Input (DLI) pour une meilleure latence.