Multi

Je supprime après, mais j'aimerais avoir vos avis sur ces deux jeux. ça fait un bail que ces jeux me plaisent. Je comptais me prendre le bâton de la vérité sur PS3 à l'époque mais j'ai privilégié d'autres jeux... Ensuite je voulais me le reprendre sur PS4 mais j'en ai encore privilégié d'autres. Maintenant je suis décidé à le prendre avec les petites promos de fin d'années là... mais j'aimerais savoir lequel vous me conseillez de prendre en premier. Si vous avez trouver l'annale du destin encore meilleur, je préfère sauter sur ce dernier avant de rebondir sur l'autre plus tard ... Alors vos avis ? Vos points noirs sur chacun des deux ? etc