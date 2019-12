Star Citizen

Depuis l'introduction des vaisseaux achetables en 3.3 puis de la location de vaisseaux en 3.7, nombre de joueurs passent un temps considérable sur le titre de CIG pour louer des vaisseaux voire les acheter, ce qui leur permettra ensuite de les garder jusqu'à ce qu'un nouveau gros patch arrive et remettre à zéro les compteurs. Si ces périodes desont encore fréquentes car intervenant tous les trimestres (à chaque nouveau patch), elles devraient être moins fréquentes au fur et à mesure que la persistance fait des progrès, ce qui fait partie des objectifs des développeurs.C'est l'occasion pour un plus grand nombre de joueurs d'acheter des vaisseaux avec les crédits qu'ils auront accumulé à la sueur de leur front, en récoltant des minerais, en tuant des pirates et autres malfrats de l'espace (à pieds ou à bord de vaisseaux), en faisant du transport de marchandises ou de l'achat/revente de produits divers (du commerce quoi). Mais d'ores et déjà, ces activités sont récurrentes dans le Verse, et CIG a souhaité faire une infographie détaillant les activités les plus lucratives, comment les joueurs dépensent leurs deniers ou encore quels vaisseaux ils préfèrent acheter.Voici quelques chiffres collectés sur la période du 20 novembre au 20 décembre 2019 :- 29 milliards d'aUEC ont été gagnés par les joueurs, dont 22 milliards en transport de marchandises (cargo). On note seulement 1 petit milliard (986 millions) en, c'est-à-dire le service de transactions financières entre joueurs.- 37 milliards ont été collectés grâce au minage (42%), au commerce (49%) et à la récolte à la main (9%), qu'il s'agisse de gemmes, fruits et autres produits de l'univers. On retrouve bien évidemment les métaux les plus rémunérateurs dans le top des produits échangés ou collectés, à savoir le Titanium, la Laranite et l'Hadanite.- les joueurs ont dépensé 43 milliards d'aUEC en achats divers dans le jeu, dont 70% en matières premières (normal avec autant de joueurs faisant du transport) et 18% dans l'achat de vaisseaux. L'équipement, beaucoup moins honéreux, et forcément peu représenté : seulement 1,5% des dépenses des joueurs.- L'Anvil Hawk, vaisseau de chasse à la prime, est le vaisseau le plus acheté dans le jeu (1,1 million d'aUEC), devant le transporteur de marchandises Drake Caterpillar (4,5 millions d'aUEC) et le vaisseau de course M50 (1,2 million d'aUEC)Voici l'infographie complète :Si le jeu vous tente, c'est le moment de profiter de la période actuelle des promotions de Noël pour acheter et commencer Star Citizen. N'oubliez pas de renseigner un code de parrainage lors de votre inscription, d'autant que depuis la 3.8, les joueurs sans code démarrent avec 0 aUEC alors que ceux qui utilisent un code referral à l'inscription débutent Star Citizen avec 5000 aUEC ... Voici un lien direct d'inscription contenant un code si vous ne souhaitez pas perdre du temps à en chercher un : RobertsSpaceIndustries.com/enlist?referral=STAR-ZJ4T-PZP5 À bientôt dans le 'Verse !