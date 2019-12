Star Citizen

RSI Aurora : 43,68€ au lieu de 49,14€ (-12%)

RSI Aurora + Squadron 42 : 65,52€ au lieu de 70,98€ (-9%)

CNOU Mustang : 43,68€ au lieu de 49,14€ (-12%)

AEGIS Avenger Titan : 65,52€ au lieu de 70,98€ (-9%)

AEGIS Avenger + Squadron 42 : 65,52€ au lieu de 70,98€ (-9%)

ANVIL Arrow : 87,36€ au lieu de 98,28€ (-12%)

Drake Cutlass : 109,20€ au lieu de 125,58€ (-13%)

MISC Freelancer : 120,12€ au lieu de 136,50€ (-12%)

RSI Constellation Andromeda : 267,54€ au lieu de 300,30€ (-11%)