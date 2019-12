Star Citizen

Hier, des développeurs de Cloud Imperium Games ont proposé une surprise de choix à quelques créateurs de contenus francophones de Star Citizen et non francophones également, puisqu'ils se sont invités sur plusieurs streams du jeu pour dévoiler en exclusivité le nouveau vaisseau de minage à plusieurs qui sera ajouté en 3.8, le Mole de chez ARGO. Et c'est ainsi que le streamer MasterSnakou a pu s'émerveiller devant la bête ! Depuis, les vidéos du Mole pleuvent, et l'une d'elles en particulier permet de visiter l'intérieur de ce futur vaisseau :Ce bien joli vaisseau industriel orange, dont le prix sera dévoilé dans quelques jours (autour de 300€ ?), promet des sessions de minage à plusieurs... à condition de motiver assez d'amis pour ce gameplay quand même assez spécial. Quoi qu'il en soit, on imagine que ce vaisseau bien visible ne manquera pas d'attirer la convoitise des joueurs qui n'en seront pas pourvus et surtout des pirates voulant s'offrir la cargaison...Aujourd'hui, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule sur Star Citizen, sachez que! Cette version très attendue du jeu vient en effet d'ouvrir son PTU () à tous les, donc à tout ceux ayant déboursé au moins 49€ pour acheter Star Citizen (il suffit de choisir entre un Aurora ou un Mustang pour ce faire). De quoi tester la nouvelle planète microTech avec ses airs de Skyrim , les nouvelles stations spatiales et toutes les nouveautés qu'offre cette version : combat au corps-à-corps, nouveau rendu des lunes et planètes, conditions météorologiques, etc.Si vous avez acheté Star Citizen et souhaitez tester cette 3.8 sur le PTU sans attendre, il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte puis de copier votre compte du PU vers le PTU . Une fois cette action menée, lancez ledu jeu, sélectionnez PTU plutôt que LIVE en haut à gauche, téléchargez tout le jeu en version 3.8 (environ 50 Go) et... c'est parti !A bientôt dans le Verse !