Star Citizen

C'était attendu...La période actuelle desdu jeu est faste et beaucoup, beaucoup de joueurs achètent des vaisseaux ( parfois très chers ) et/ou en profitent pour débuter Star Citizen après avoir testé le jeu gratuitement.Pour rappel en effet, jusqu'au 5 décembre 2019, il est possible de jouer à Star Citizen gratuitement. Si cela vous tente, vous avez donc encore le temps de vous inscrire pour en profiter : cliquez ici pour vous créer un compte Et ce jour même, la barre symbolique desa été atteinte, faisant de Star Citizen, un, le 4e jeu vidéo le plus cher de l'histoire du jeu vidéo, après RDR 2 (800 millions), GTA V (278 millions) et CoD:MW 2 (285 millions) qui sont eux tous les trois sortis, même si les développeurs des deux premiers continuent d'apporter des nouveautés (voir source Wikipedia ).Jusqu'où Star Citizen ira-t-il ? On imagine aisément que ce jeu de simulation spatiale va poursuivre son chemin et accrocher la seconde place de ce classement, probablement fin 2020.Si vous aussi, vous souhaitez mettre au pot et profiter de ce que Star Citizen a déjà à offrir malgré son statut d'Alpha, vous pouvez vous créer un compte sur le site officiel RobertsSpaceIndustries.com et suivre ce guide pour débuter sur Star Citizen