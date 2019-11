Star Citizen

Nous sommes samedi 30 novembre 2949 et l'exposition bat son plein avec la mise en avant aujourd'hui des vaisseaux de la marque préférée des pirates de l'espace :Et ce que retiendront les joueurs de Star Citizen, ce n'est pas cette vidéo, mais surtout l'arrivée du. Sorte de porte-vaisseaux de l'espace, leest une véritable ville flottante (270 mètres).Et c'est justement ce qui vous est proposé avec la version privatisée qui permettra aux joueurs de disposer d'une station spatiale personnelle pouvant accueillir magasins (publics ou réservés à une certaine clientèle) et autres commodités, faisant de vous un entrepreneur de l'espace... à condition d'avoir d'emblée les moyens de vous l'acheter car lede base est proposé à 1800€, et sa version privatisée toute prête (sans que vous puissiez acheter lot par lot ce qui compose le vaisseau) autour de 2500€.Évidemment, le commun des mortels n'a pas accès à ces offres, réservées au, donc lesde Star Citizen ayant déjà mis au moins 1000$ dans le jeu, le plus haut niveau de ce club correspondant aux joueurs ayant déboursé au moins 25000$. Oui, c'est beaucoup. Si vous en faites partie, alors vous pourrez voir s'afficher ces offres sur le site IAE 2949 À côté de ces offres peu conventionnelles, on retrouve bien sûr les vaisseaux plus accessibles de la gamme Drake et qui parsèment déjà le Verse comme le Cutlass, le Caterpillar ou encore le Buccaneer. Mais également les prochains qui arriveront, à l'instar du Corsair ou encore du Vulture, prévu pour mars prochain. Les prix varient de 43€ (pour la moto Dragonfly) à 322€ pour le gros Caterpillar spécialisé dans le transport de marchandises. Intéressé ? Faites votre shopping parmi les vaisseaux Drake sur IAE 2949 On vous rappelle que jusqu'au 5 décembre 2019, vous pouvez le tester gratuitement.Il vous suffit simplement de vous créer un compte sur le site officiel de Star Citizen cliquez ici pour ce faire !