Pour les personnes que ça pourrait intéressé, la 7 éme Série animée sur le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh as été annoncée : Il s'agit de Yu-Gi-Oh SEVENS qui démarra le 1 Avril 2020 ! (Ça commence bien) et qui sera produit par le Studio Bridge (Oushitsu Kyoshi Heine TV, Cerberus) qui remplacé le Studio Gallop qui s'en chargeait jusqu' la. (Mon hypothèse personnelle est qu'ils ont ait faillite)Pour commencer l'Affiche de l'Animée !(C'est pas du Yu-Gi-Oh ça, c'est du Beyblade)La 1 ère BA :Le Synopsis :(Ça fait rêver. ^^^)Et tant qu'on y est le design des persos principaux :11 Ans et c'est le protagoniste, très fan de Duels mais il trouve que les règles de base sont trop compliqué et voudrait utiliser les siennes pour apporter le sourire (ou une bonne tronche de rire) aux autres duellistes.Son monstre Ace sera : Magicien Septième Route” (“Seventh Road Magician“) (Je ne pense pas que ça sera le lutin de la fiche, il as que 2100 ATK d'aprés une vidéo que j'ai chopée)Egalement 11 Ans et le probable rival/ami du Héros, et qui veut devenir le Roi du Monde Du Duel. Détail curieux il aime pas les appareils électroniques.Monstre Ace : “Dragears Dragonrueur” (“Rengekiryuu Dragears / Rushdragon Dragears“). (Surement celui à 3000 ATK)12 ans. C'est le président du Conseil des Élèves, jamais en retard en cours et surement avec que 20/20 en classe. lui il pense que les anciennes façons de se battre sont les meilleures, surement le Rival/Ennemie.Monstre Ace : Yamerula le Général Noir” (“Mashou Yamerula / Yamerula the Dark General“).11 Ans, Camarade de classe mystérieuse de Yuga et Kamijou, bonne élève en cours et en sport, et guitariste d'un groupe, ne s'intéressait pas au duels.(Je sens venir la Kotori-Bis)Et du coté des duels. SEVENS mettra en avant les Rushs Duels : Les cartes sont simplifiés. Tu invoque autant de monstres que tu veux par tour que ça soit normal/sacrifice, et à chaque tour tu pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main................................(Vue le Style graphisme et le Synopsis, on fonce tout droit vers un Animé fait juste pour vendre des produits dérivés à la Pokémon, ce que Yu-Gi-Oh n'as jamais été complètement jusque la.Après je suis prêt à leur laisser le Bénéfice du doute, peut être qu'on aura une bonne Histoire derrière, VRAINS ne m'emballait pas des masses à la base, rendez vous dans quelques mois pour en savoir +.)Sources Utilisées :http://adala-news.fr/2019/12/lanime-yu-gi-oh-sevens-en-teaser-video/http://empirelama.fr/master-rule-2020-rush-duels-et-yu-gi-oh-sevens/(Je viens de trouver sa chaîne, plutôt sympa)Edit : Bon ok les images sont trop grosses pour le site, et je ne peux y faire grand chose, cliquez dessus et passera un peu mieux)Edit 2 : Merci à Capjp45.