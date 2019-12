La rumeur vient du dernier podcast de Borys Nieśpielak, directeur du film récompensé We Are Alright sur le développement des jeux indés et qui a des contacts dans l'industrie polonaise.



Microsoft est sans surprise toujours intéressé par des nouvelles teams pour rejoindre les Xbox Game Studios et était en visite d'un studio en Pologne sans pouvoir préciser lequel et dire si les discussions ont abouties.



4 Studios au statut indépendant;

- People Can Fly (Painkiller, Gears of War Judgement, Bulletstorm, Outriders)

- Techland (Dead Island, Dying Light)

- The Astronauts (The Vanishing of Evan Carter, Witchfire)

- The Farm 51 (NecroVision, Get Even, World War 3, Chernobylite)



Studios coté en bourse

- 11 bits studio (Frostpunk)

- Blooper Team (Layers of Fear, observer_, Blair Witch)

- CI Games (Sniper Ghost Warrior)

- CD Projekt (The Witcher, Cyberpunk) valorisé à plus de 6.5 millards de $ en 2019.

- Flyng Wild Hog (Shadow Warrior) racheté en mars 2019 par l'ancien CEO de Splash Damage.