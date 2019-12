Je vous explique:

Premièrement

Deuxièmement

Bonsoir à tous amis joueur,Je viens de tester les nouveautés de street fighter 5 et nous savons tous qu'au mois de fevrier arrivera la version champion edition. Avec l'arrivée de Gill et Seth , respectivement les derniers boss du 3 et du 4, nous pouvons supposer que cette édition sera la dernière.Mais finalement avec ce que je viens de voir et avec pas mal d'éléments, je pourrais penser qu'une nouvelle saison avec de nouveaux personnages pourrait arriver en 2020.Depuis le debut de street5, le capcom pro tour s'est imposé avec un season pass qui rajoute des perso pendant toute la saison pour se terminer sur une finale à la fin de l'année.Nous savons qu'une nouvelle édition 2020 va voir le jour. Je trouve ça étrange que capcom fasse une année blanche sans season pass pour sa 5eme saison.Il faut qu'il comble cette année par quelque chose.Soit un season pass avec encore de nouveaux personnages.Si vous allez dans les modes arcade, vous constaterez qu'il manque des personnages dans les character select screen de street fighter alpha, street fighter 3 et street fighter 5.Alors, il manque aujourd'hui-un perso de street alpha-un perso de street 3-un perso de street 5Celui de street 5, on le connait déjà c'est seth.SAUF QUE, seth est le boss du 4 , il sera rajouté dans la character select screen de street 4 aussi, ce qui laisserait une nouvelle case manquante.Donc il manque aussi un perso de street 4Pour alpha, Rose et Guy serait très probable car ils pourront correspondre à la fois personnage manquant dans street alpha et street 4Pour street 3, Oro serait le parfait candidat. Il est présent trop de fois dans le mode histoire des personnagesPour street 4, même résonnement que street alpha. Mais il y a eu de fortes rumeurs sur C.viper, de plus elle est aussi évoqué dans le mode histoire.Je note que capcom n'a jamais dit que street fighter 5: champion edition serait la dernièreDonc tout concorde pour une saison 5 avec des personnages supplémentaires en 2020.A suivre.Qu'en pensez vous?