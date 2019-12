Comme chaque année, YouTube nous propose son récapitulatif baptisé YouTube Rewind. En 2018, les internautes avaient fait part de leur "déception" vis-à-vis de la vidéo proposée, la firme américaine a donc décidé de jouer la carte de la sobriété en 2019.



Quoi qu'il en soit, ce bilan annuel nous permet d'obtenir un classement des jeux les plus regardés sur la plateforme de Google. Sans surprise, c'est une nouvelle fois Minecraft qui se hisse en haut du top avec 100,2 milliards de vues, devançant ainsi Fortnite et ses 60,9 milliards de vues. Viennent ensuite Grand Theft Auto V avec 36,9 milliards, Garena Free Fire avec 29,9 milliards et enfin Roblox, avec 29,6 milliards. Evidemment, l'année n'étant pas terminée, ces chiffres ne sont pas parfaitement définitifs, mais il y a peu de chances pour que le podium évolue encore.