L'offre hardware dans le monde de la VR n'est pas des plus simple pour le non initié qui commence à s'y intéresser.Je vous propose ici de faire le point sur tout les casques VR disponibles à ce jour.Sans rentrer dans la technique, voici un petit récap classé par ordre de prix, la technique viendra plus bas :200€Je voudrais tester la VR PC à moindre coût en gardant à l'esprit qu'il se fait désormais beaucoup mieux et que si j'accroche bien à la VR je devrais probablement revendre mon Windows MR pour acheter quelque chose de plus costaud.300€Je voudrais profiter des multiples exclus PS4 à tarif intéressant, toujours en gardant à l'esprit qu'il se fait mieux sur PC et qu'il sera judicieux de réinvestir dans un PSVR2+PS5 d'ici deux ans pour rafraîchir mon matériel.450€Je cherche un casque PC gen 1.5 très abordable et de qualité, j'ai testé et l'hybride ne m’intéresse pas ou peu, j'économise donc 100€ sur le QUEST mais je conserve une qualité de rendu PC en toute logique sensiblement meilleur à ce dernier.450€ (+80 euros pour jouer sur PC avec le câble officiel)J'ai envie de toucher un peu à tout et le QUEST est le seul qui me le propose, je peux aussi prendre ce casque en complètement d'un casque PC haut de gamme pour mes déplacements.800€Le cosmos est pour moi un excellent compromis milieu-haut de gamme et je pourrais l'upgrade avec du sans fil, les knuckles et des stations de tracking externe (moyennant un gros surcoût, prix à payer pour jouer avec la seule solution sans fil sur le marché actuellement couplé à la techno de Valve).1080€J'ai toujours été très exigeant vis-à-vis des nouvelles technologies, je vais passer beaucoup de temps dans la VR et mon achat sera rentabilisé.-------------------------------------------------------Et voici un comparatif technique entre les 3 principaux casques de cette gen :- Dalle Oled donc noirs parfait, colorimétrie très bonne. matrice de la dalle visible car dalle Pentil. Netteté inférieur à un Rift S.- Champ de vision de 90 degrés. (environ 110 en diagonale)- Tracking inside out (camera frontales), avantage : facilité d'installtion. Inconvénients : tracking moins permissif que le outide in (tracking externe).- Dalle à 72hz- Réglage d'IPD mécanique (important pour le confort visuel suivant sa morphologie)- Son intégré "basique"- Manettes Oculus touch bien connues maintenant450 euros (400 euros lors des promos) pour jouer en mode autonome, donc jeux aux graphismes mobile et catalogue limité. + 80 euros pour y jouer sur PC (câble officiel de 5 mètres).- Dalle LCD. matrice de la dalle peu visible grâce à sa dalle RGB. Netteté inférieur à un Valve Index.- Champ de vision de 90 degrés. (environ 110 en diagonale)- Tracking inside out (camera frontales), avantage : facilité d'installtion. Inconvénients : tracking moins permissif que le outide in (tracking externe).- Dalle à 80hz- Pas de réglage d'IPD mécanique- Son intégré "basique"- Manettes Oculus touch bien connues maintenantPrix : 450 euros (400 euros quand il est en promo)- Dalle LCD. matrice de la dalle presque invisible grâce à sa dalle RGB et son filtre anti SDE. Netteté supérieur à un Rift S (à vue de nez + 25%).- Lentille à double focal breveté pour une netteté de bord à bord du large champ de vision. (ces lentilles ont un point négatif, c'est qu'on voit plus facilement des reflets dans centaines situations, dans les fait, c'est très rare, mais ça dépend surtout des jeux)- Champ de vision de 115 degrés. (environ 130 en diagonale)- Tracking outside in (2 camera externe fonctionnant sans fil mais à brancher sur prise secteur), avantage : tracking parfait. Inconvénients : il faut les installer dans sa pièce, moins pratique si on veut bouger d'endroit régulièrement.- Dalle à 80/90/120/144hz au choix- Réglage d'IPD mécanique- Son intégré exceptionnel- Manettes Valve Index controller avec tracking des doigts/capteurs de pression/sangle pour lâcher les controlers lors de nos lancées d'objets.1080 euros pour le pack complet avec Half Life Alyx Offert / 800 euros si vous possédez déjà un HTC Vive (stations de base pour le tracking compatibles) / 530 euros si vous possédez un HTC Vive et que vous vous en tapez des manettes les plus sophistiqués du moment (stations de base et manettes du HTC Vive compatibles).--------------------------------------------Pour faire cet article, j'ai utilisé un de mes propres commentaires ici : http://www.jeuxvideo.com/forums/42-1000046-61389094-1-0-1-0-quel-casque-vr.htm Et le commentaire dedu forum JV.com qui a bien résumé les choses : [url]http://www.jeuxvideo.com/forums/42-1000046-60890774-1-0-1-0-adieu-rift-s.htm [/url]----------------------------------------------