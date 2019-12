Quel était le(s) jeu(x) qui vous ont fait acheter une console??PS2: FFX pour l’anecdote je l’avais jouer pour la 1er fois chez un pote et le 1er écran du jeu a zanarkand sur bateau de Tidus (image ci-dessous) je suis resté devant la télé à attendre avant que mon pote me dis de bouger le perso je pensai que j’étais dans une cinématique :haha:2001 me parait loin maintentantDS: Final Fantasy IV3DS: Kingdom Hearts DDDPSP: CRISIS COREPS3: acheter en 2009 le jour de la sortie de slim avec MGS4 :love : mais j’attendais FFXIII (que j'ai jamais fini bowdel :lolEt potentielement FFVII et KH3 qui ne sont jamais sorti dessus[img] https://www.metalgearinformer.com/wp-content/uploads/2015/11/MGS4-Enter-Right-Security-Code.jpg[/img]X360: Mushihimesama Futari 1.5PS4: FFXVQuand j'y pense l'époque des exclu et bien et belle fini, même si on as quelques exclu cela viens surtout des studio interne de Sony et de Microsoft