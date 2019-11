Jeux Vidéo

Specifications:



Classic upright "Cabinet" design

3 Games in 1 (Street Fighter ll Champion Edition, Street Fighter ll The New Challengers, Street Fighter ll Turbo)

Upgraded 17" Color LCD screen

Real feel arcade controls

Original Artwork

Coinless operation

Volume control

On Screen Game Selection Menu

Plugs into an AC outlet



Size specs:



Dimensions: 45.8 H” x 22.75 D” x 19 W”

Weight: 58.5 lbs

Hop ! La borne d'Arcade Street Fighter II (Street Fighter II Championship Edition, Super Street Fighter II The New Challengers et Super Street Fighter II Turbo) est à 299 € au lieu de 499 € chez Amazon et CdiscountLes autres modèles des bornes 1up sont aussi en promo, mais pas autantSi vous trouvez ça un peu bas, vous pouvez rajouter un "rehausseur" vendu séparément à 59 €