Voilà j’ai terminé Death Stranding cet après-midi après environ 70H, et ce jeu m’a épuisé.Épuisé car tellement addictif que j’ai joué énormément en peu de temps, avec parfois des sessions de jeu pouvant aller jusqu’à 6/7H...J’ai vraiment eu l’impression d’avoir un double emploiQue dire, que ce jeu est mon Goty 2019 je pense, je vais prendre le temps de tout digérer avant d’avoir un avis arrêté, mais tu sais tout de suite quand un jeu te marque plus que la moyenne.Et pourtant il n’est pas exempt de défauts c’est sûr, il y a même des choses qui m’ont déçu, un scénario finalement pas aussi travaillé qu’espéré (même si bon dans l’ensemble), une écriture parfois assez moyenne (surtout les preppers), une répétitivité assez marqué (ce qui est paradoxal quant à mon addiction au jeu), un rythme pas toujours maitrisé, 2 persos qui m’ont déçu, des Boss trop facile etcMais derrière les qualités sont très nombreuses, une DA fantastique, une OST de dingue, un jeu d’acteur au top avec mocap faciale assez ouf, une mise en scène sensationnelle, un gameplay que j’ai trouvé très bon avec une progression qui se fait bien ressentir tout au long de l’aventure. Et la chose qui reste toujours un point clé à mes yeux dans ce genre de jeu, l'émotion qui s´en dégage.La fin m’a mis une bonne claque, j’ai eu la larme à l’œil et des frissons, comme tous bons jeux créés par Hideo Kojima, bref ce Death Stranding est vraiment excellent globalement.Par contre pour moi c’est du One Shot, maintenant est-ce que ça vaut MGS, non. Mais ça reste un des jeux marquants de cette gen rien que pour son audace et sa fraîcheur.J’attends maintenant le jeu d’horreur de Kojima-San de pieds fermeAllez un ptit coup de BB’s thème pour se redonner les frissons.