Le remake de Resident Evil 3 : Nemesis sera-t-il dévoilé aux Game Awards 2019 ?C'est en tout cas ce que croient savoir Video Games Chronicle et surtout, Spawn Wave sur YouTube qui fut le premier à parler d'une collaboration entre From Software et George R.R. Martin pour Elden Ring.D'après l'insider, le projet est à un stade si avancé qu'une annonce officielle lors de la cérémonie animée par l'incontournable Geoff Keighley n'est pas à écarter.Resident Evil 2 Remake est le jeu le mieux noté par la presse international en 2019, le jeu gagnera forcément des prix (ou même le fameux goty? ) une annonce entre deux félicitations et remerciement n'est pas a exclure a la manière de Mortal Kombat 11 l'année dernière.A savoir que Resident Evil 3 Nemesis est l'unique volet canonique de la série a ne pas être sortie sur PS4 et One. Pour les Insiders, le jeu est toujours prévu pour une sortie en fin d'année prochaine et non en janvier 2021.Une sortie Cross-Gen est plus que probable si c'est le cas (PS4-5 / One-Scarlett).