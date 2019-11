C'est l'enseigne ShopTo qui vends la mèche avant l'heure sur TwitterDreams verra sa sortie définitive, en dématérialisé ET en version boîte physique le*roulement de tambours*exclusivement sur PlayStation 4Et il ne s'agit pas d'un placeholder puisque l'annonce s'accompagne d'un visuel marketing en bonne et due forme, et affirme que "la date viens d'être révélée"ShopTo as simplement dégainer trop tôt ou oublier de programmer son tweet correctement !Un post du PlayStation Blog devrait officialiser formellement la chose dans les minutes/heures a venir