Bonjour à tous !Je possède un Casque Razer Nari Ultimate (celui avec vibrations haptiques), et malgré mes tentatives sur les 3 ports je n'arrive pas au résultat escompter... Mon casque fonctionnant à merveille sur PC et Ps4 en mode dongle, je m'interroge. J'aimerais beaucoup pouvoir profiter des vibrations haptiques quand je joue en mode docké, mais je me vois contraint en plus de ne pouvoir en profiter dessus, de me coltiner une rallonge jack qui me met en pétard...Merci pour votre participation, et sachez que je supprimerais l'article aussitôt la réponse apportée si tel est l'cas