Techland devrait très bientôt proposer un DLC en collaboration avec Left 4 Dead 2 pour Dying Light sorti en 2015.Plus de quatre ans après sa sortie, et alors que les joueurs attendent désormais Dying Light 2 de pied ferrme.Techland proposait encore, jusqu'à l'année dernière, des DLC gratuits pour prolonger le plaisir, et même si les mises à jour avaient été arrêtées ces derniers mois, il y aura encore une surprise avant la parution de la suite.Et elle se fera en collaboration avec une licence appréciée des amateurs de jeux de survie et de zombies.Les développeurs ont annoncé, sur les réseaux sociaux, qu'une collaboration Dying Light x Left 4 Dead 2 allait être bientôt proposée, avec un visuel sur lequel figurent des personnages armés d'une poêle, d'un club de golf et d'une guitare, prêts à casser du mort-vivant.L'hypothèse la plus probable est qu'il pourrait s'agir d'un DLC avec des skins et des armes inspirées du jeu coopératif de Valve, pour fêter Halloween 2019, mais qui sait, peut-être que nous aurons droit à plus de choses. La clé du mystère devrait rapidement être donnée par Techland.Article signé Auxance. M.