#20. Littoral Wuhu (3DS)





#19. Pic Wuhu (3DS)





#18. Piste Musicale (3DS / Wii U / Switch)





#17. Bateau Volant (DS / 3DS)





#16. Champiville (GameCube)





#15. Arène Wario (GameCube)





#14. Désert Kalimari (N64/3DS)





#13. Voie céleste (Wii U/Switch)





#12. Descente givrée (Wii U/Switch)





#11. Bois Vermeil (Wii/3DS)





Articles originels :Et on commence avec le. Qui est l’un des 3 circuits basés surdu même nom qu’on aura vu pour la première fois dans le jeu(2009) dont il reprend la même musique. Et se démarquant des autres par le fait qu’il ne reboucle pas sur lui-même à chaque tour. Car divisé en 3 sections dont chaque étape de franchie équivaut à un tour de circuit classique. Ce n’est pas le tracé le plus palpitant, mais j’apprécie beaucoup sa fidélité à l’ile de provenance.Le second circuit basé sur cette île qu’est leest en revanche nettement plus intéressant. Là où lerestait assez « terre-à-terre », il s’agit ici d’une montée avec l’ascension progressive du Pic. Un tracé plus technique, plus accidenté, et se payant le luxe de finir en beauté avec une descente en deltaplane depuis le sommet de l’île. Le tout sous un magnifique soleil couchant.Encore un circuit de lamais repris sur, la. Unique en son genre car tout ce qui le constitue ou presque est lié à la musique. Avec des virages constitués de touches de piano où le fait d’y déraper fait jouer des notes. Les tambours qui servent de tremplins. D’énormes notes de musiques (qui prennent toute la place du monde) rebondissant sur le sol et etc.Un circuit ayant vu le jour sur l’épisode. Et démarrant assez fort avec destirés depuis leet entre lesquels il faudra slalomer. Juste après ça il faudra éviter desà même le sol exactement comme dans les niveaux de boss deet. La portion à l’intérieur même dun’est pas en reste avec 2 colonnes de flammes qu’il faudra éviter avant le coup de canon qui nous propulse vers une forteresse en ruines. Avec un virage en colimaçon qui bien engagé, nous fera déraper sans interruption comme nulle part ailleurs dans la série. En définitive, un tracé mouvementé avec une musique qui colle bien.On remonte le temps avec un circuit issu de la (ou le)et ses chemins multiples qui mènent tous à Rom..Au même endroit. J’aime beaucoup son ambiance nocturne et urbaine, avec pas mal d’obstacles à éviter comme dessur roulettes, des camions, et les voitures précédant la ligne d’arrivée. Et fun-fact, on peut même apercevoir ledu circuit éponyme en « sortant » de la ville. C’est un des circuits que j’ai le plus envie de revoir en tant quedans un éventuelOn reste suravec celui qui est sans nul doute le circuit le plus long et le plus technique de cet opus. Au point même que celui-ci se fait en seulement 2 tours au lieu de 3. Et avec un décor assez caractéristique puisque le circuit flotte atour, et à l’intérieur d’une cage qui n’est pas sans rappeler celles des combats de MMA. Le tout au sein d’un Colisée faisant passer les pilotes pour des gladiateurs des temps modernes. Mais avec des roues et des carapaces… Ici, la maîtrise du dérapage y est indispensable compte tenu du nombre conséquent de virages parfois très serrés à emprunter. Et ce dès le début juste après le premier gros tremplin et le tracé en colimaçon qui s’ensuit.Ceporte (trop) bien son nom. Puisqu’on n’y trouve pas grand-chose à part du sable à perte de vue. Des montages typiques de celles qu’on pourrait trouver dans le Colorado avec quelques cactus. Et le train faisant le tour du circuit et forçant parfois le joueur à s’arrêter net pour le laisser passer. D’ailleurs si on a du temps à perdre, il est même possible d’emprunter les rails. Mais pour des raisons évidentes de sécurité (et de temps), vaut mieux ne pas s’y risquer à moins d’avoir une étoile en poche. Un terrain qui bien qu’un peu vide et au tracé peu inspiré, demeure très original par son ambianceCettea l’une des topologies les plus variées de la saga. Elle prend place sur les nuages, dans les nuages, mais également sur un haricot géant et un Bateau Volant de. Et en plus de cela, il se paye le luxe d’avoir une des meilleures musiques de Mario Kart 8 reprenant habilement le morceau du niveau desen VO) de. Magnifique tout simplement.Autre circuit du même opus que le précédent, et se faisant d’une traite d’un point A vers un point B et non sur une boucle en 3 tours, cette station de ski qu’est laest pour moi le meilleur circuit « hivernal » tousconfondus. Une descente ininterrompue en passant par un glacier, une grotte, un barrage en anti-gravité, une petite forêt, et une fin de parcours ayant des airs deEt enfin pour finir avec cette première partie, le circuit aux couleurs de l’venant tout juste de débuter. Lede l’opusavec ses feuilles orangées et tombantes, s’accumulant en buissons pouvant révéler des objets tels que des bananes, champignons, ou même des étoiles pour les plus chanceux. Et sesqui se baladent tranquillement mais gênant (un peu) le passage. Un circuit apaisant à l’image de sa musique.