Google a profité de sa conférence du 15 octobre pour annoncer que Stadia sera disponible le 19 novembre, au moins pour ceux qui ont commandé la Première Edition. Mais toutes les informations concernant le service sont encore loin d’être connues. L’une des dernières en date à avoir été notée par le média 9To5Google concerne la manette Stadia : cette dernière ne pourra pas fonctionner sans fil lors d’une utilisation avec les smartphones Google Pixel 4 et Pixel 4 XL et les ordinateurs. Pour ces plateformes, il faudra donc brancher la manette en USB-C pour l’utiliser. Par contre, les joueurs qui opteront pour un téléviseur et qui s’équiperont d’un Chromecast Ultra pourront, eux, profiter d’une expérience sans fil avec la manette.Sur Reddit, l’un des community manager de Google explique que «». Et ce dernier d’ajouter que «».Cela nécessite donc de, ce qui n’est pas forcément le cas des terminaux âgés de quelques années, sur lesquels Stadia est pourtant censé permettre de jouer à des jeux normalement gourmands en performances en streaming. Reste que les explications données par Google laissent entendre qu’à terme, la manette Stadia devrait pouvoir fonctionner en WiFi, et donc sans fil, sur l’ensemble des supports. La question est de savoir quand.En attendant, il est possible de s’équiper d’un Chromecast Ultra pour, quant à lui facturé 9,99 euros par mois au lancement. A noter que le pack Première Edition permet d'acquérir un Chromecast Ultra et une manette Stadia pour 129 euros.