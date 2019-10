Coucou à tous!Je viens vous partager mon dernier taf sur “”! Je suis environment artist à Midgar Studio et j’étais en charge de créer la nouvelle ville “Tyrcaelum” du chapitre IV du jeuQuelques images:C’était vraiment un gros taff ! x) J’étais seul sur cette partie et la ville est la plus grande du jeu. Même si c’est pas parfait, je suis quand même plutôt content du résultat.Pour plus de screenshots,: (je teste les liens xD)Ma page facebook: https://www.facebook.com/YurieDesign/ Si vous avez des questions n'hésitez pas !