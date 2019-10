Perso, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête. Déjà dans OOT, choper tout les esprits de la plaine vous donne accès à une bouteille... WouahEnsuite, toujours dans ce jeu, finir le gymnase Gerudo débloque les flèches de glace, sympa mais comparé au flèches de Lumière qu'on obtient peu de temps après ça fait tâche...Mais le pire c'est dans Twilight Princess, tuer toutes les âmes de spectre 60 quand même et le type vous donne des larmes de fées, qui en gros vous soignent et c'est tout, et aussi des fées apparaissent dans les fontaines, niveau récompense de merde on en tiens une belle.Sachant que dans Wind Waker, en guérissant la mémé malade, celle ci nous donnait une soupe qui renforcer nos cœurs et où on faisait plus mal en frappant les ennemis. Et en plus ça ça prend 10 minutes à faire pas comme dans TP où faut trucider 60 spectres pour une récompense de merde...Sinon, y'avais AC Brotherhood aussi ou le "trésor" était l'armure de Romulus, certe résistante mais aussi franchement moche, là j'était dégouté mais c'est plus pour l'aspect visuel.Dans Skyrim aussi on avait des récompenses assez naze parfois genre une épée qui faisait moins mal que ce qu'on avait déjà, valable aussi pour les armures.Et vous ? Des exemples à me donner ? Je vous écoute