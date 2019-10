Cet article fait suite a l'article précédent sur le Mastermind que vous pourrez retrouver ici :Dans cette béta, on a le choix entre 4 survivants, chacun avec des atouts et un rôle spécifique dans la partie.Si les personnages féminins sont moins résistants et puissants que les personnages masculins (un grand classique dans la série), leurs atouts restent bien meilleurs que ces derniers.J'ai trouvé Tyronne et Samuel pas très agréable a joué, le crie de guerre et le spam de coups de poing d'un ridicule sans nom c'est vraiment pas ouf pour moi...Par contre Jan qui peut hacker les caméras du Mastermind a la Watch Dog ou Valerie qui peut soigner l'équipe au moment opportun, ça ce sont pour moi des atouts vraiment intéressants et plaisants.C'est même les deux atouts les plus importants dans cette béta je trouve, et si on avait le malheur de tomber sur une Valerie ou une January noob, la partie était quasiment foutue d'avance.Le but des survivants est de franchir les zones du Mastermind, comme récupérer des clefs pour ouvrir les portes de sortie des différentes zones mais les choses deviennent bien plus difficiles dans la zone 2 et 3 avec l'arrivée surprise de Mr.X pour le Mastermind. Il faut prendre en compte que les survivants gagnent du temps en tuant les créatures mais perdent aussi du temps a chaque dégât reçu (moins 45 secondes si un personnage perd une vie ce qui est complètement abusé surtout avec un nul dans l'équipe...).Voici une vidéo de mon match avec Valerie qui me rappelle énormément Yoko de Resident Evil Outbreak, hélas malgré un bon début, les choses vont vite devenir assez catastrophique au début de la zone 3 (beaucoup de morts inutiles et j'ai oublié mon kit de réparation pour ma masse afin de détruire les tubes).Bon visionnage et mon verdict sur la béta arrive bientôt.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=d53xE_FwLnw