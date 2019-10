Salut les survivants,j'ai eu la chance de participer a la Beta du fameux Project Resistance ce week-end et contre toute attente, j'ai tout simplement été addict.Bon ce n'est pas le multijoueur de l'année mais franchement c’était plutôt sympa.Pour ne pas faire un article trop long, je ferais trois articles, un pour le Mastermind, un pour les survivants et un autre pour mon verdict tout court sur cette fameuse Beta.On commence par le Mastermind donc.Le gameplay du Mastermind est très simple, on passe de caméra en caméra et on place des monstres et des pièges dans les trois zones du niveau pour empêcher les survivants de s'échapper.Le Mastermind commence la partie avec des monstres très faible comme les chiens, les zombies ou les zombies rampants. Par la suite on débloquera des ennemies bien plus puissants, comme le zombie blindé (style armure de protection de CRS, une plante Ivy ou encore le terrible MR.X).Inutile de dire que les monstres puissants doivent être placés astucieusement dans la zone, par exemple devant les 3 objets qui ouvrent la porte de sortie d'une zone.Il est préférable aussi de contrôler les monstres puissants par soi-même, car oui le mastermind peut contrôler n'importe quel monstre du niveau et a n'importe quel moment, exception aux plantes IVY, aux lickers et aux chiens zombies.Si cette idée de contrôler et de chasser des survivants était déjà présente dans Resident Evil 6, le gameplay n'a rien a voir avec ce dernier, que ça fait plaisir de contrôler des créatures rapides et puissantes même si certaines étaient un peu trop cheater (le zombie blindé, la femme zombie en robe, et MR.X).Rien a voir donc avec la corvée ultime du gameplay des BOW de Resident Evil 6 (nul, faible, lent et incontrôlable).Pour l'instant, rien a redire sur le Mastermind, les contrôles étaient très simples et les capacités étaient très compréhensibles. Malheureusement le Mastermind était beaucoup trop puissant, sur les 50 match que j'ai fait en tant que survivant, j'en ai fini que 3...mais je reviendrais sur le mauvais équilibrage du jeu dans mon 3eme articles.Je vous laisse donc avec ma vidéo de gameplay, de mon match complet en tant que Mastermind et sans commentaires.Bon visionnage et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires.Demain : Article et vidéo sur les survivants.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=ePeJivJXtaM