Films & Séries

Bizzare que personne en a parlé sur Gamekyo, ou alors j'ai raté l'info. Après Blanche-Neige, Aladdin, Le Roi Lion, Dumbo et en attendant Mulan et La Belle et le Clochard (avec des acteurs en costume pour jouer les chiens ou avec des vrais chiens ?), voici un premier teaser "Meet the Cast / Présentations des Acteurs" de l'adaptation de la Petite Sirène en prise de vues réelles par Disney.



Alors c'est pas celle qui doit sortir au cinéma et qui fait rager les racistes à cause du choix de l'actrice, mais une autre adaptation live du conte (et surtout du film animé des studios Disney) à mi chemin entre un téléfilm et une pièce de théâtre filmée, et c'est bel et bien un remake live officiel de Disney !







Moi je trouve ça prometteur, j'aime bien ce coté "telenovela". Le téléfilm est attendu aux US sur la chaine ABC pour le 5 novembre, j'espere qu'on aura au moins droit a une sortie DVD et Blu Ray en France.