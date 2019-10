Concrete Genie est clairement le petit bijou de 2019 ! Une surprise que l’on n’attendait pas mais qui nous

emmènes au plus profond de notre imagination avec de nombreuses possibilités de création.



Le sujet traité dans ce jeu est très fort en émotion et prend vraiment exemple sur l’actualité de nombreux jeunes,harcelés et réfugiés dans leur passion pour fuir la réalité.



Playstation a toujours le don de nous faire vivre le

jeu vidéo car personnellement j'ai souvent eu le frisson ou la tristesse durant mon aventure, certes très courte mais au juste prix !



C'est un jeu qui peut diviser, moi personnellement j'ai été envoûte : 9/10



Souvent il y a des jeux qui arrivent comme ça et qui changent toute notre perspective sur nos jeux de l'année, souvenez-vous en 2014 avec Soldats Inconnus ou Child of Light...



Pour ceux qui hésitent (dommage), qui veulent voir un peux à quoi cela ressemble, ou qui se suffisent à le regarder tel un film (en 4K/60 et sans commentaires), j'ai réalisé un Longplay !