Je met à jour les informations-Des suppléments peuvent encore être collectés pour débloquer des capacités. Nouveauté dans The Last of Us Part II, les joueurs peuvent choisir entre plusieurs style d'upgrade des compétences pour personnaliser Ellie à leur style de jeu. Survie se concentre sur l'amélioration de la santé, l'extension de la portée du mode Écoute et la distance de projection.-L'artisanat lui permet de créer des améliorations de mêlée, d'ajouter de la fumée aux bombes paralysantes et d'augmenter sa vitesse d'artisanat. Infiltration améliore la vitesse de mouvement sur le ventre, accélère la furtivité, et déverrouille les silencieux de pistolet.