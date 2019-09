Nous avons commencé à travailler sur ce jeu il y a plus de cinq ans. Il est difficile de décrire l'immense pression exercée par le premier opus. Nous savons à quel point vous aimez ce monde et ses personnages - en particulier Ellie et Joel. Croyez-moi, nous sommes aussi des fans. Nous les aimons. C'est pourquoi nous avons passé des années à créer un jeu qui, à notre avis, leur rendra justice, en racontant une histoire nuancée qui traite de la question centrale: jusqu'où iriez-vous rendre justice contre les personnes qui blessent ceux que vous aimez? C'est une histoire très émotionnelle avec des thèmes complexes qui conviennent au monde de The Last of Us. Ce que nous avons compris assez tôt, c’est que nous étions en train de créer le jeu le plus ambitieux et le plus long de Naughty Dog en 35 ans d’histoire.Pour raconter ce genre d’histoire, le jeu devait être énorme. Sans trop vous gâter, vous pouvez regarder en haut la toute nouvelle bande-annonce que nous avons lancée plus tôt aujourd'hui dans le State of Play, qui ne fait qu'effleurer la surface de ce que le jeu a à offrir.

Neil Druckmann: