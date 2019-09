Ça sent pas un peu le teasing pour un nouveau Batman Arkham annoncé incessamment sous peu ? Alors ok Batman à 80 piges le Batman Day à Paris blablabla mais quand même ça fait beaucoup là !



Le teasing en décembre avec des t-shirt hiboux porter par les mecs de Warner, le tweet qui confirme que Warner Montréal bosse sur un jeu DC, et ya quelques semaines le mec qui double Batman dans Origins confirme avec ironie ne pas bosser sur jeu Batman. Dans ce cas là, pourquoi il dit ça ? Ça commence à faire beaucoup là, surtout avec les 6 jeux Batman gratuit dont toute la trilogie Rocksteady jusqu'au 26 septembre. De quoi nous mettre dans le bain avant l'annonce d'un nouveau jeu Arkham ? Franchement il y'a anguille sous roche !