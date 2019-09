Konami avait annoncé un nouveau Castlevania en début d'année.



Il s'agissait de Castlevania : Grimoire of Souls, dont voici enfin une vidéo de gameplay.





On aurait pu croire que Bloodstained avait donné des idées à Konami, mais malheureusement pour rappel, ce Grimoire of Souls sera un jeu mobile...



Ce Castlevania proposera plusieurs mode de jeu, dont du multi jusqu'à 4 en ligne (qui rappelle celui de Harmony of Dispair), et vous pourrez incarner les personnages iconiques de la Licence comme Alucard, Simon, Charlotte, Shanoa & Maria.



Malheureusement toujours aucune date de sortie pour l'instant.