Un mardi 9 septembre 2014, Bungie, jusque-là connu pour la saga HALO, exclusif à la Xbox et faisant parti comme étant un studio historique à la marque Microsoft nous livre son bébé qui est l’après Master Chief.



Un jeu aussi aimé qu’aimant être détesté.

Et sur ces premières notes de Martin O Donell que mon aventure et celui de millions d’autres joueurs furent lancées.



Un jeu aussi envoûtant que novateur de part son aspect multijoueur online qui m’a permis de me faire de véritables amis, avec qui le sentiment et la jouissance de boucler un raid dont le boss de fin nous aura tenu des heures durant.