Ninja Theory est à la recherche d'un artiste de premier plan qui va travailler au sein d'une petite équipe concentrée délivrant des titres AAA. Information intéressante: la description mentionne "la connaissance de Houdini", susceptible d’atteindre une plus grande portée et des mondes plus vastes en utilisant les systèmes procéduraux de Houdini.



Note : Houdini est un logiciel d'animation 3D développé par SideFX, basé à Toronto. SideFX a adapté Houdini de la suite d'outils logiciels de génération de procédures PRISMS. Son attention exclusive à la génération procédurale le distingue des autres logiciels d'infographie 3D.