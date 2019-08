Bonjour à tous ! Nouveau sondage et quoi de mieux pour célébrer les 10 ans de Batman Arkham Asylum que d'élire votre Batman Arkham préféré ? Vous avez était séduit par l'ambiance mystérieuse et glauque de l'Asile d'Arkham ? Ou alors la ville prison d'Arkham City a été votre terrain de jeu favori ? Vous êtes plus fête de Noël et l'ambiance d'Arkham Origins vous a pris au tripes ? Ou alors vous êtes un féru de Batmobile et traverser Gotham à toute allure a été votre kif ?C'est le moment de voter !-Batman Arkham Asylum [2009] 11 votes- Batman Arkham City [2011] 0 vote- Batman Arkham Origins [2013] 1 vote- Batman Arkham Knight [2015] 2 votesMerci comme d'habitude à tout les participantsEt vivement l'annonce d'un nouveau Batman Arkham et du nouveau jeu de Rocksteady