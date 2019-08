Fort de la force (car elle est avec eux) Disney revient vers Sony pour tenter d'obtenir un deal plus important.Sony se sentant reprendre des couleurs dernièrement dit gentillement non.Hop, guerre ouverte déclarée à Dallas.Pour l'instant c'est assez gentil:-Tom Holland qui ne like plus la page de sony-Kevin Feige qui dit bye bye-Perte soudaine du réalisateur d'Uncharted (hasard ou coincidence, le timing laisse la porte ouverte aux complot, vilain complotiste!)Gentil? Enfin pas tout à fait, cela fait un moment qu'on a découvert que la vitesse d'Internet est 2 fois supérieur à celle de la lumière:#SaveSpiderManLes oreilles de sony commencent à siffler et de façon pragmatique et pour bien montrer qui semble avoir fait le mauvais choix on a même cela:#boycottsonyet pire encore :Le cours de bourse de Sony chuteLe soudain courage revenu de Sony semble être trompeur car c'est la créativité et le savoir-faire qui manquaient dernièrement chez Sony pour sa structure cinéma (et bien sur certains pour se convaincre du contraire citeront l'exception pour s'imaginer une règle). Car il est trop tôt pour dire c'est bon chez Sony on peut se de démerder tout seul.D'ailleurs Venom n'a marché uniquement parce qu'il était dans la roue de Marvel, un film raté selon ses propres créateurs, un film normalement sombre qui aura été raboté pour être plus grand public ! Une norme de l'univers MCU voulu par Feige.Dans les faits il est très dur de reproduire une formule qui marche si on perd le savoir-faire :Quand Raimy est plus là c'est Sony qui gamberge se rabattant donc (ironiquement) chez Marvel.Quand nolan quitte Batman c'est chiant pour Warner qui n'a d'ailleurs pas poussé la porte que Nolan à ouverte en grand pour Robin! ils ont pris le temps (beaucoup même) pour un nouveau Batman et on pourra juger même si justement ce temps semble avoir été bénéfique avec le casting par exemple et donc la volonté d'en faire un bon produit.Là pour Sony c'est quasiment repartir à zéro en abandonnant le visage de Tom Holland (que les jeunes ont adoubé, il est spiderman !), le mec à la barre du grand bordel Feige, le réalisateur des derniers Spiderman.Et c'est là le côté obscur de Disney, il va être difficile d'aller travailler chez l'écurie Sony que tu sois acteurs, réalisateurs,etc (tarantino a témoigné du problème Disney) si après tu veux travailler chez Disney ou pire Disney viendra te piquer tes talents avec des offres irrefusable (on citera la honteuse et ironique situation de Tim Burton).Au moment où Disney lance sa machine à brouiller Netflix, il y aura "no place to hide". Quelque part où tu seras avec Disney ou tu ne seras rien.Netflix va avoir 3 problèmes: le catalogue de licences Disney et aussi que Netflix ne gagne pas un centime et est endetté les forçant à augmenter leurs prix et là on a bien vu que Disney n'hésite pas à faire du prix bas en comparaison alors qu'il pouvait arguer leur spécificités, leurs super exclusivités pour obtenir un prix supérieur à Netflix.Si la guerre devenait très dur et s'élargirait au JV, Disney inclurait des deals où aucune franchises Disney (films, anime, série tv,etc,etc) ne mettraient un pied sur console Sony: pas de Simpson, pas de jeux Avengers, pas Stars Wars, etc à défaut d'être percutant ce serait plutôt ennuyeux pour Sony.Donc au dernière nouvelle Sony voudrait maintenant un accord faisant entrer Disney à 25% dans la bergerie. Un premier retour sur terre en somme.Je crois que personne ne veut cela et au final Sony commence à comprendre (qu'à tort ou à raison) ils vont devenir le méchant petit canard, l'entreprise qui fait chier tout le monde et les fans de l'univers Marvel en premier lieu.Le désastre pourrait venir si Disney décidait de produire un truc comme par exemple:Alors maintenant faut bien comprendre une chose, les fans n'en ont rien à foutre de leur histoire de pognon, ils savent que Marvel fournit la came et pour le coup celui qui va empêcher Spiderman d'être dans le MCU sera le méchant point barre.Spiderman absent d'un "Avengers vs X-men" par exemple ou autre grande saga.La situation va devenir rapidement indéfendable car les uns penseront en terme de passion et les autres en terme de fric