Et oui, le chef d'œuvre signé Rocksteady fête aujourd'hui ses 10 ans ! Sorti au État Unis le 25 août 2009 puis 3 jours plus tard dans le reste du monde. Le jeu aura rassembler de nombreuses récompenses comme par exemple "le meilleur jeu de super héros de tout les temps" ou encore certains site qualifiant le titre de chef d'œuvre. Prétendant aussi au meilleur jeu de l'année 2009. (remporté par Uncharted 2)



Le jeu aura convaincu presse et joueurs, soulignant notamment ses graphismes et sa réalisation, son ambiance et son système de combat incroyablement dynamique et fun. Repris d'ailleurs encore aujourd'hui par certains jeu comme Mad Max ou le dernier Spider-Man entre autre.



Batman Arkham Asylum brille aussi par sa fidélité incroyable a l'univers riche et sombre de Batman, intégrant des méchants charismatique de l'univers DC comme par exemple Bane, Harley Quinn ou encore le mythique Joker. Pour les fans, c'est du bonheur entre les biographies de chaque personnage, les énigmes de l'Homme Mystère à résoudre, les nombreux secret dans l'Asile à découvrir. Il y'avait vraiment de quoi faire. Petit bémol cependant pour les boss qui je trouve sont soit inintéressant à battre soit trop facile, le Last boss est d'ailleurs une vaste blague... Même si certains sont sympathiques comme Killer Croc ou encore ce bon vieux Jonathan Crane.



Bref, il y'aurait tant à dire sur ce fabuleux jeu donc pour conclure, je n'ai plus qu'a lui souhaiter un joyeux anniversaire !